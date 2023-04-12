В МО РФ сообщили об овладении тремя кварталами Артемовска за сутки

Минобороны России уточнило, что самими кварталами овладели штурмовые отряды «Вагнер». На флангах у них действовали подразделения ВДВ, сковывавшие действия противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об овладении еще тремя городскими кварталами Артемовска. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», - заметил Конашенков.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, поражены резервы украинских боевиков, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка. Также нанесены удары по позициям украинской мехбригады в районе Константиновки. За минувшие сутки российская авиация совершила восемь вылетов в данный район, ракетчики и артиллеристы выполнили 52 огневые задачи.

Конашенков озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины. По словам представителя Минобороны, они превысили 245 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц украинской техники, включая танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, буксируемую гаубицу «Мста-Б», две буксируемые гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение неприятелю в районах Угледара, а также населенный пунктов Донецкой народной республики, Гуляйполе и Орехов. Кроме того, в районе Орехова уничтожен склад боеприпасов. В районах Павловки и Новоселки пресечена деятельность двух украинских разведгрупп. На данных направлениях суточные потери неприятеля в живой силе составили до 180 человек. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 50 украинских боевиков и несколько единиц техники. В районе Отрадокаменки уничтожен склад военно-технического имущества украинской бригады теробороны.

На Купянском направлении поражены подразделения неприятеля в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое и Стельмаховка. В районах Синьковки и Кисловки пресечены действия трех украинских разведгрупп. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 30 человек. Уничтожены несколько единиц военной техники, включая польские самоходные гаубицы Krab и американские САУ Paladin.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва, Григоровка и Терны. За сутки уничтожено более 80 украинских боевиков, четыер боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского самолета Су-24.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.