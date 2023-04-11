Ветеран Афганской войны Кувшинов получил новые модульные протезы

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Посещает спортзал и бассейн, передвигается пешком, много путешествует. И все это после ампутации обеих голеней. Ветеран Афгана Александр Кувшинов побывал не в одном бою, но главную победу одержал сейчас. В новую полноценную жизнь Александр шагает на только что изготовленных современных модульных протезах. Получить их было непросто. Исключительно ручная работа. И очень дорогостоящая. Сбор средств в декабре прошлого года поддержал телеканал «Звезда».



Финальная калибровка протеза. Что-то вроде персональных настроек с учетом роста, веса и особенностей походки.

С первых шагов на новых протезах петербуржец Александр Кувшинов старается идти быстро, уверенно, как и привык в жизни.

Небольшой тест с мячом. Все также успешно пройдена и балансирующая доска. Инженер-протезист результатом доволен. Современные модульные протезы ветерану боевых действий в Афганистане изготовили меньше чем за два месяца.

«Гильзы выполнены из карбоновых элементов, из композитных материалов, снабжены современными активными насосами, благодаря которым протезы удерживаются во время каждого шага», - рассказал инженер-протезист Михаил Московцев.

Протезы никогда не повторяются. Исключительно ручная работа. Процесс трудоемкий и, конечно, затратный с учетом иностранных комплектующих. Причем, менять их надо каждый два-три года. Без благотворительного фонда помощи ветеранам боевых действий «Память поколений» Александру было бы сложно найти почти два миллиона рублей на очередные новые протезы. В декабре прошлого года телеканал «Звезда» поддержал денежный сбор, рассказав историю ветерана. Мужчина и не ожидал, что репортаж о нем вызовет такой широкий отклик.

«Ну ходит человек, хромает и хромает, не спросишь же почему он хромает. Поэтому, когда они узнали, что беда со мной такая случилась 23 года назад, многие были в шоке», - рассказал ветеран боевых действий в Афганистане Александр Кувшинов.

Афганистан. 1987 год. Старший лейтенант Кувшинов в составе, сопровождающих колонну военной техники, подорвалась на управляемом фугасе. Тяжелейшая минно-взрывная травма -ампутация обеих голеней. С тех пор он сменил ни одну пару протезов.

«Хочу сказать всем большое спасибо за то, что помогают в такой сложной ситуации», - ветеран боевых действий в Афганистане Александр Кувшинов.

Подполковник в отставке до выхода на пенсию Александр Кувшинов работал в военкомате, а сейчас нашел себя на гражданской службе. По городу часто передвигается исключительно пешком, много путешествует. В свои 58 лет регулярно посещает спортзал и бассейн.

После этой примерки, еще предстоит небольшая, косметическая доработка и протезы будут уже окончательно готовы.