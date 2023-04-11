Путь домой: как 106 российских бойцов вернулись из украинского плена

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Еще утром наши бойцы были на Украине, в плену, где им грозила смертельная опасность. Едва пересекли границу с Белгородской областью - их встречают с теплом. Предоставили новые вещи, накормили горячей едой, но долго не задерживались, впереди - курс на столицу.

На подмосковном аэродроме густой туман. Но для наших профессиональных пилотов это не стало помехой - борт приземлился строго по расписанию.

Тех, кто нуждался в осмотре врачей пропускали вперед. Кто-то сам, на костылях, но делал мужественные шаги вперед, кто-то опирался на плечо боевого товарища. Тяжело раненых в автобус доставили на носилках. Военнослужащий Игорь в ходе тяжелых боев получил осколочное ранение в ногу. Ноябрь прошлого года. Мужественно полз почти двое суток в сторону своего расположения, но был обнаружен противником.

Часть военнослужащих находились в плену на Западе Украины. По их словам там как раз таки и находится «показательный» в кавычках лагерь, в который часто привозят иностранных журналистов и блогеров и демонстрируют якобы образцовое содержание в рамках всех международных конвенций. Но это только на время съемочных процессов.

Но есть и те, кто даже не знает, где конкретно они находились. Рассказывают о темных подвалах, постоянных переездах и максимально жестоком обращении.

«Я выжил чудом, был в сознании, когда брали в плен, начал отстреливаться», - рассказал военнослужащий Руслан.

Эти люди настоящие герои. Год и больше в плену, где каждый день мог стать последним. Но сегодня с улыбкой признаются: немного подлечиться и снова на фронт защищать Родину.

«Ногу полечить, документы, в госпиталях чего залеживаться?», - поделился российский боец Артем.

Наших бойцов с нетерпением ждут семьи - до встречи с ними осталось уже совсем немного.

Впереди обязательный курс реабилитации в лучших медицинских учреждениях Министерства обороны.

Напомним, Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 106 российских военнослужащих. В плену у украинских националистов российским бойцам грозила смертельная опасность.