Спорт для железных людей: как развивается триатлон в России

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Возвращение российских троеборцев на международные турниры - одна из главных тем внеочередной конференции Федерации триатлона. По словам президента Ксении Шойгу, чем раньше наши спортсмены выйдут на старты, тем выше вероятность получить путевки на Олимпиаду. Затронули и тему любительских соревнований, а так же грантовой программы поддержки триатлона в регионах.

Вплавь, на велосипеде и бегом. Все это без перерыва на отдых, дистанции измеряются в километрах, десятках и даже сотнях километров дистанции, когда речь идет о велосипедном этапе. Чтобы преодолеть их все и даже просто добраться до финиша, нужно иметь по-настоящему незаурядную подготовку и выносливость. Это спорт для действительно железных людей, и в последние годы триатлон в России развивается очень быстрыми темпами. Даже не смотря на проблемы с допуском к международным соревнованиям.

«Если говорить про количество профессиональных стартов, то этот объем никак не уменьшается с наличием или отсутствием международной деятельности ввиду того что федерация совместно с Министерством спорта очень тщательно прорабатывала график мероприятий, и мы не дадим спортсменам скучать или немного отдохнуть в тренировочный стартовый сезон», - рассказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Сегодняшняя конференция Федерации носила статус внеочередной. Делегатов из региональных отделений собрали, чтобы обсудить перспективы развития триатлона, в том числе, с учетом недавних решений Международного Олимпийского комитета. Но в первую очередь речь не о компромиссах по выступлению наших триатлонистов под нейтральным флагом и выполнении других рекомендаций МОК. У Федерации есть масса других направлений, которые можно и нужно развивать.

«Крайне важны детские отделения триатлона. Крайне важно. Это основная такая стезя каждой федерации. Нам старты очень важны, но в первую очередь - 3 позиции: открытие отделений, второе – расширение тренерское, и третье - судейских корпусов», - рассказал Генеральный секретарь Федерации Ибрагим Касимов.

Только в ближайший месяц в России запланированы два больших старта. Сначала в конце апреля в Калининграде пройдет Кубок Северо-Западного Федерального округа. А спустя пару недель в Вологда состоится открытый турнир для участия в котором уже зарегистрировались около 300 спортсменов. Всего же организаторы рассчитывают на участие сразу 1000 российских триатлонистов. Так же, на конференции решался вопрос о строительстве новой всесезонной спортивной базы - всероссийского центра подготовки спортсменов. На сегодняшний день рассматриваются 2 варианта - в городе Альметьевске республики Татарстан и в Краснодарском крае.

«Хочется создать такой центр, в котором будет собрано воедино все то, что будет востребовано, заполнено, и будут приезжать тренироваться и детишки, и с других видов спорта, чтобы понимали люди что такое триатлон, как к нему готовиться, и бассейн, и легкоатлетическое ядро и гостиничный комплекс», - рассказала первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина.

Федерация триатлона в последнее время перешла от механического распределения бюджета на развитие региональных отделений к системе грантов. Каждая региональная федерация должна представить план своей работы и обосновать затраты на свое развитие и проведение соревнований. На этот раз существенную финансовую поддержку в размере нескольких сот тысяч рублей получили отделения лидеры российского триатлона из Волгоградской и Иркутской областей, Пермского края и республики Коми.

Безусловно, триатлон который является Олимпийским видом спорта очень важен для страны своими профессиональными спортсменами, но на сегодняшней конференции одним из главных векторов развития было утверждено расширение именно любительского уровня триатлона, и конечно - привлечение в секции детей, которые теперь могут заниматься этим, прямо скажем, непростым видом спорта начиная с семилетнего возраста.