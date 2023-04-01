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Железнодорожные войска ЗВО готовятся под Петербургом к строительству БАМа

Роман Закурдаев
Игнат Далакян
16:41 01.04.2023
У военных железнодорожников один из самых сложных отрезков строительства БАМа - это Улак-Февральск, протяженностью 339 километров, который проходит по вечной мерзлоте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ускоренными темпами с опережением сроков на год Минобороны России строит вторую ветку БАМа. 340 километров пути, автодублер и водоотводы между поселками Улак и Февральском - на сложнейшем участке вечной мерзлоты возводят 1200 военных специалистов и железнодорожное соединение из центральной части России. А ближайший резерв для этого масштабного проекта - бульдозеристов и экскаваторщиков готовят на полигоне под Санкт-Петербургом.

Ковш экскаватора плавно забирает очередную порцию грунта - песок, местами глину. Внешне обстановка чем-то напоминает разработку карьера или масштабную стройку.

За джойстиками многотонных гусеничных машин солдаты срочной службы. Всего за несколько месяцев они, фактически, освоили новую профессию.

«Сначала сложно было освоить техники насыпи, но после долгих тренировок все получается», - поделился военнослужащий ВС РФ Даниил Дмитриев.

Курсантов готовят по специальной программе. Часть из них после «учебки» продолжит срочную службу в тысячах километрах от сюда. Новоиспеченных бульдозеристов и экскаваторщиков задействуют в строительстве второй ветки БАМа - знаменитой Байкало-Амурской магистрали.

Строительство второго пути БАМа по поручению президента началось в 2021 году. У военных железнодорожников один из самых сложных отрезков - Улак-Февральск, протяженностью 339 километров. Он проходит по вечной мерзлоте.

Из скального грунта военные сооружают насыпь для железнодорожного пути, обустраивают водоотводные каналы и строят авто дублер БАМа.

Позади курс теории. Теперь вот «тонны» опыта и мастерства в работе на одноковшовом экскаваторе, грейдере и бульдозере.
На каждой учебной точке офицеры-инструкторы. Следят за безопасностью и отмечают ошибки в выполнении нормативов на время.

«Бульдозеристы - это перемещение грунта, разработка выемки. Экскаваторщики разработка грунта, погрузка в автосамосвал, грейдеристы планируют площадки и откосы», - рассказал врио заместителя командира войсковой части по учебной работе Андрей Субботин.

Еще один обязательный элемент - погрузка на трал. Бульдозер медленно с характерным скрежетом металла вскарабкивается на полозья.

Это сродни выпускному экзамену, после успешной сдачи которого, им останется только дождаться распределения по воинским частям.

«Дети с детства мечтают попасть в ВДВ, в военную разведку, а вот я как попал в ЖДВ мечтаю попасть на БАМ», - рассказал военнослужащий ВС РФ Мурад Магомедов.

Подробнее о тонкостях учебного процесса железнодорожных войск по управлению тяжелой техникой смотрите в материале Романа Закурдаева.

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