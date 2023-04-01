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«Дочу поцелуй за меня»: участники СВО пообщались с родными из Кузбасса

17:17 01.04.2023
Бойцы и родственники обменялись словами поддержки и последними новостями, а также сказали, как сильно любят друг друга, скучают и ждут.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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В режиме реального времени военнослужащие ЦВО, находящиеся сейчас в зоне проведения спецоперации, увиделись и пообщались со своими родными из Кузбасса по телемосту, который организовали в Минобороны РФ.

Бойцы смогли обменяться с родственниками новостями за время разлуки и поговорить о том, как сильно скучают, любят и ждут друг друга.

«Выполняем задачи на передовой ради своих близких, родных, ради страны. Большое спасибо за возможность увидеть своих жен, детей», - заключил позывной Буня, военнослужащий мотострелкового подразделения.

Кому-то из-за волнения от встречи было достаточно нескольких слов.

«Скучаю по тебе очень, люблю. Слов больше нет, не знаю что сказать. Волнуюсь очень, скучаю по вам», - сказал второй боец.

В конце встречи звучали песни и стихи, подготовленные Юнармейцами региона. Родственники выразили надежды на скорое возвращение мужей, отцов и сыновей домой.

«Родная мама, не болей, пожалуйста. Я обязательно вернусь», - сказал третий.

Это не первый телемост в Кемеровской области за последнее время. Такие встречи Минобороны РФ проводит регулярно, чтобы поддержат боевой дух личного состава и его взаимодействие с семьями.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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