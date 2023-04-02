Опубликованы уникальные кадры огневого налета гаубицы «Мста-С»

При огневом налете гаубица запускает несколько снарядов таким образом, чтобы они одновременно достигли цели.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении программы «Военная приемка» оказались уникальные кадры огневого налета самоходного гаубичного орудия «Мста-С». На полигоне пушка гаубицы задирается практически вертикально и производит первый выстрел.

После этого оружие опускается немного ниже. С каждым выстрелом его будут продолжать опускать. Все происходит в автоматическом режиме.

Самое интересное происходит на мишенном поле. Все пять боеприпасов сваливаются на противника в одном районе в одно время. В этот момент он, может, и хочет открыть ответный огонь, но «Мста» уже покинула позицию…

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Мста". Рабочая лошадка СВО» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом фильме вы узнаете, как проходит сборка самой современной версии «Мсты» 2С19М2, увидите, с какой скоростью собирают сейчас эти самоходки для фронта и услышите рассказ о том, как эта русская самоходка чуть было не встала на вооружение стран НАТО.