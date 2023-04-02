Конструктор Курдубанов показал новейшую систему управления огнем для «Мста-С»

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Специалисты ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» разработали новую систему управления для артиллерии, в том числе и для гаубицы «Мста-С» с управляемыми снарядами «Краснополь». В броневике с этой системой может находиться командир дивизиона или батареи. Отсюда можно управлять любой группировкой самоходок.

«В машину поступает информация со всех возможных видов разведки. Это беспилотники, передовые разведчики, корректировщики огня и даже просто пехотинцы. В "Мсте" находится автоматизированная система управления наведением и огнем (АСУНО - Прим. ред.), собственно, разработки нашего же предприятия. В цифровом формате выдаются установки стрельбы, темп стрельбы, непосредственно на АСУНО "Мсты". Командир экипажа подтверждает эти установки, орудие уже самостоятельно наводится на цель, и производится выстрел», - рассказал «Военной приемке» главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов.

Что важно - система никак не привязана к автомобилю. Все что нужно для управления - обычный военный ноутбук. Теперь главный вопрос: а для чего нужна эта система?

«Для того, чтобы первый выстрел произвести максимально быстро, с момента прихода данных о цели. Ключевой параметр современного боя - это время. Чем быстрее мы произвели огонь, быстрее покинули огневую позицию, до того как противник открыл ответный огонь, тем больше шансов поразить противника и сберечь экипаж машины», - рассказал Курдубанов.

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