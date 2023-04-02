В Михайловской академии показали подготовку командиров дивизионов «Мста-С»

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В Михайловской артиллерийской академии «Военной приемке» показали занятие, где обучение проходят будущие командиры как минимум дивизионов - то есть 18 машин - самоходных гаубичных орудий «Мста-С». На виртуальном поле боя дивизион самоходок атакует колонну техники противника, заперев ее в узком месте.

Для поражения колонн используется беспилотник-разведчик. Увидев колонну, БПЛА ведет ее, оператор смотрит, когда она подойдет к самому уязвимому месту. Но открывать огонь надо заранее, до того, как колонна подойдет туда - снарядам надо еще долететь. Согласно легенде, дивизион стоит в 20 километрах от противника - снаряды пролетят это расстояние за 58 секунд.

Сейчас на Украине «Мста» очень редко работает большими дивизионами по 18 машин. Обычно стреляют меньшими группами, но с большой точностью - ее обеспечивает снаряд «Краснополь», высокоточный боеприпас, который наводится по лазерному лучу. Источником этого луча может быть беспилотник или наводчик. Главное, что снаряд придет точно в подсвеченную зону. Как и было показано на занятиях.

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