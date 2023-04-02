Опубликованы кадры снайперской стрельбы из гаубицы «Мста-С»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе испытаний орудия «Мста-С» на полигоне завода «Уралтрансмаш» съемочная группа «Военной приемки» запечатлела процесс пристрелки. В ее рамках испытатели стреляли прямой наводкой.

«Сейчас установлен щит на расстоянии 100 метров. Получается, на щите начерчен крест, координатная плоскость по нему, будем учитывать перенос. Сейчас четыре выстрела, делаем перенос и потом будут три проверочных», - рассказал испытатель Павел Ларионов.

Этот выстрел называется дальнобойным. 12 килограммов порохового заряда разгоняют снаряд «Мсты» до 2900 километров в час.

И вот гремит первый выстрел… За ним вскоре следует второй… Третий, и наконец, четвертый… «Мста» показала снайперскую точность, уложив выстрелы в одно отверстие. Несмотря на высокую кучность, испытателям потребовалась еще одна серия выстрелов - для сведения работы ствола и прицела.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Мста". Рабочая лошадка СВО» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом фильме вы узнаете, как проходит сборка самой современной версии «Мсты» 2С19М2, увидите, с какой скоростью собирают сейчас эти самоходки для фронта и услышите рассказ о том, как эта русская самоходка чуть было не встала на вооружение стран НАТО.