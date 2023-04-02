Испытатели показали стрельбу из «Мста-С» изнутри боевого отделения

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На полигоне «Уралтрансмаша» испытатели продемонстрировали «Военной приемке» стрельбу из самоходного гаубичного орудия «Мста-С». В боевом отделении должно быть четыре человека, плюс пятый - механик-водитель в отдельном отсеке. Но сейчас на испытаниях трое.

Одно из достоинств «Мсты»: ее можно заряжать с грунта, не расходуя возимый боекомплект. Для этого на конвейер загружают болванки, имитирующие боекомплект. В это время с земли загружают отдельно заряд и снаряд. В условный патрон они объединятся перед выстрелом в казеннике.

Одно из самых важных устройств пушки - камора ствола. Чем она больше, тем больший заряд может вместить. Таким образом, объем каморы сгорания это первый фактор, влияющий на дальность выстрела. Второй фактор - длина ствола. Третий - сам снаряд. Поиском идеального сочетания этих трех факторов занимаются все конструкторы всех артиллерийских систем.

Сразу после выстрела автоматически в казенник уходит второй снаряд. В это время заряжающий запускает процесс заряжания третьего. Цепной механизм выталкивает его с конвейера с характерным лязгом.

Даже после десятка выстрелов внутри боевого отделения вообще нет пороховых газов. Их выводит ресивер - это еще одна очень важная часть «Мсты», без которой работа в режиме автомата невозможна. К вопросу о том, как долго «Мста» может работать в таком режиме: гарантированная живучесть ее ствола - две тысячи выстрелов. Хотя по факту эта цифра доходит и до четырех тысяч.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Мста". Рабочая лошадка СВО» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом фильме вы узнаете, как проходит сборка самой современной версии «Мсты» 2С19М2, увидите, с какой скоростью собирают сейчас эти самоходки для фронта и услышите рассказ о том, как эта русская самоходка чуть было не встала на вооружение стран НАТО.