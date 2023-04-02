Ветеран рассказал об «огненном фейерверке», который устроила «Мста-С» в ОАЭ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самоходное гаубичное орудие «Мста-С» было принято на вооружение в 1989 году. А уже в 1993 году она была впервые представлена мировой общественности на международной выставке вооружения и военной техники в Абу-Даби. Тогда зарубежные специалисты не поверили в заявленные российской делегацией характеристики и потребовали доказательств.

«Необходимо было подтвердить заявленные характеристики. Подтвердить можно было единственным способом - реальной боевой стрельбой. Организаторы выставки согласились организовать такие стрельбы, но ограничили дистанцию 15 километрами. А мы были готовы стрелять в два раза дальше -активно-реактивным снарядом», - рассказал «Военной приемке» председатель совета ветеранов завода «Уралтрансмаш» Анатолий Волкович.

Да стрельбы использовались управляемые снаряды «Краснополь», а вместо мишеней поставили бочки с бензином.

«Они усложнили нашу задачу - стрелять можно только ночью. Ну, а южная ночь, как только солнышко село, уже хоть глаз выколи. Поэтому и попросили с каждой мишенью поставить по бочке с бензином. Стреляли с позиции управляемыми снарядами "Краснополь". 40 выстрелов. 38 прямых попаданий с огненным фейерверком. Два снаряда легли рядом. Но тоже разнесли в клочья цели и эти бочки», - рассказал Волкович.

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