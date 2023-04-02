Армия Армия Армия

Ветеран рассказал об «огненном фейерверке», который устроила «Мста-С» в ОАЭ

Алексей Курильченко
13:37 02.04.2023
Зарубежные эксперты не поверили в заявленные российской делегацией характеристики, поэтому попросили поразить из гаубицы ночью 40 бочек с бензином.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Самоходное гаубичное орудие «Мста-С» было принято на вооружение в 1989 году. А уже в 1993 году она была впервые представлена мировой общественности на международной выставке вооружения и военной техники в Абу-Даби. Тогда зарубежные специалисты не поверили в заявленные российской делегацией характеристики и потребовали доказательств.

«Необходимо было подтвердить заявленные характеристики. Подтвердить можно было единственным способом - реальной боевой стрельбой. Организаторы выставки согласились организовать такие стрельбы, но ограничили дистанцию 15 километрами. А мы были готовы стрелять в два раза дальше -активно-реактивным снарядом», - рассказал «Военной приемке» председатель совета ветеранов завода «Уралтрансмаш» Анатолий Волкович.

Да стрельбы использовались управляемые снаряды «Краснополь», а вместо мишеней поставили бочки с бензином.

«Они усложнили нашу задачу - стрелять можно только ночью. Ну, а южная ночь, как только солнышко село, уже хоть глаз выколи. Поэтому и попросили с каждой мишенью поставить по бочке с бензином. Стреляли с позиции управляемыми снарядами "Краснополь".  40 выстрелов. 38 прямых попаданий с огненным фейерверком. Два снаряда легли рядом. Но тоже разнесли в клочья цели и эти бочки», - рассказал Волкович.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Мста". Рабочая лошадка СВО» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом фильме вы узнаете, как проходит сборка самой современной версии «Мсты» 2С19М2, увидите, с какой скоростью собирают сейчас эти самоходки для фронта и услышите рассказ о том, как эта русская самоходка чуть было не встала на вооружение стран НАТО.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:35 В стране и мире
Видео
Очевидец описал, что происходило во время обстрела Куйбышевского района Донецка
13:17 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к северу от Индонезии
11:59 В стране и мире
МЧС опровергло информацию о пожаре на шахте в Ростовской области
11:02 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли локомотивное депо в Мелитополе
10:22 В стране и мире
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Популярное
«КП»: тренер Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.