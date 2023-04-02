Главный конструктор «Мсты» рассказал об особенностях новой версии самоходки

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На данный момент в Екатеринбурге на предприятии «Уралтрансмаш» идет сборка всех машин семейства самоходных гаубичных орудий 2С19 «Мста». Надо заметить, что здесь и раньше самоходки выпускались в достаточно больших количествах. Но с началом специальной военной операции объем производства вырос кратно.

В одном из цехов идет сборка самой современной версии «Мсты» - 2С19М2. На вопрос, чем М2 отличается от предыдущих моделей, «Военной приемке» ответил главный конструктор.

«Принципиальное отличие - это повышенная скорострельность, более точное наведение и скорость наведения за счет усовершенствованной автоматизированной системы управления наведением и огнем», - рассказал главный конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Алексей Щипанов.

К этому можно добавить улучшенные условия обитаемости, вроде кондиционера. Но это дополнение к главному: новым артиллерийским качествам, за счет которых обеспечивается повышенная скорострельность.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. "Мста". Рабочая лошадка СВО» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом фильме вы узнаете, как проходит сборка самой современной версии «Мсты» 2С19М2, увидите, с какой скоростью собирают сейчас эти самоходки для фронта и услышите рассказ о том, как эта русская самоходка чуть было не встала на вооружение стран НАТО.