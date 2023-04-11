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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Ирина Елагина
02:35 11.04.2023
Сирены воздушной тревоги включили в восточных регионах Украины.
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress
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Для жителей пяти регионов Украины ночь с 10 на 11 апреля началась с сирен воздушной тревоги. Онлайн-карта территории Украины, на которой в режиме реального времени отражаются данные о воздушной тревоге, опубликована на правительственном сайте страны.

Как уточнили в ТАСС, сирены ночью включили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Кроме того, из-за угрозы обстрела тревогу объявили в населенных пунктах ДНР и Запорожья, которые сейчас подконтрольны Киеву.

Напомним, что на территории Украины практически ежедневно ревут сирены воздушной тревоги из-за угрозы ответных ударов российских вооруженных сил. Решение о точечных ударах по объектам ВПК Украины было принято в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту: установлено, что в диверсии участвовали украинские спецслужбы.

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