В Краснодарском высшем военном училище прошел День открытых дверей

Все желающие смогли ознакомиться с находящейся на плацу военной техникой и узнать о правилах поступления в учебное заведение.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко состоялся День открытых дверей. Для гостей организовали экскурсии по территории училища и тематическим аллеям.

На плацу представили экспозицию, которая включает в себя как современную технику, находящуюся на вооружении в подразделениях Службы защиты государственной тайны, так и технику времен Великой Отечественной войны. На ежегодной встрече присутствовало много школьников.

Перед гостями выступили творческий коллектив учебного заведения и военный оркестр. Была развернута полевая кухня, где пришедших угостили настоящей солдатской кашей.

В клубе о правилах поступления и программе обучения рассказал пришедшим начальник училища Игорь Шпырня. В этом году появилась еще одна специальность - «управление персоналом».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.