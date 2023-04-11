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В Краснодарском высшем военном училище прошел День открытых дверей

17:01 11.04.2023
Все желающие смогли ознакомиться с находящейся на плацу военной техникой и узнать о правилах поступления в учебное заведение.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко состоялся День открытых дверей. Для гостей организовали экскурсии по территории училища и тематическим аллеям.

На плацу представили экспозицию, которая включает в себя как современную технику, находящуюся на вооружении в подразделениях Службы защиты государственной тайны, так и технику времен Великой Отечественной войны. На ежегодной встрече присутствовало много школьников.

Перед гостями выступили творческий коллектив учебного заведения и военный оркестр. Была развернута полевая кухня, где пришедших угостили настоящей солдатской кашей.

В клубе о правилах поступления и программе обучения рассказал пришедшим начальник училища Игорь Шпырня. В этом году появилась еще одна специальность - «управление персоналом».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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