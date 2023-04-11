В ГД РФ обсудили расследование военно-биологической деятельности США на Украине

Зампредседателя ГД РФ Яровая отметила, что в ходе расследования удалось установить, что в биолабораториях на Украине США проводили испытания по противодействию COVID-19 за несколько месяцев до начала пандемии.

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Сегодня в Госдуме РФ в ходе заседания затронут несколько важных тем. Среди них военно-биологическая деятельность США на Украине, законопроект о совершенствовании воинского учета и рассмотрение законопроекта о запрете на продажу вейпов. Корреспондент «Звезды» Дария Сенникова побывала на данном заседании.

Относительно расследования об американской военно-биологической деятельности на Украине, начатое еще в марте прошлого года и имеющее более 200 страниц текста, члены комиссии уже поделились с парламентариями своими выводами. Отмечено, что биолаборатории США работали на Украине с 2008 года под видом осуществления программы по снижению биоугроз.

Там проводились эксперименты с конго-крымской лихорадкой, желтой лихорадкой, с такими инфекциями как туляремия и сибирская язва. Сообщается, что также проводились испытания по противодействию COVID-19 за несколько месяцев до начала самой пандемии.

Были выявлены и случаи проведения опытов над пациентами психиатрической клиники под Харьковом. Корреспондент добавила, что по сути над людьми проводились бесчеловечные опыты, иногда имевшие летальный исход.

Но деятельность этих лабораторий удалось остановить только благодаря началу специальной военной операции по защите Донбасса, как отметила сопредседатель Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Мы установили акты биотерроризма на территории луганской школы. Это фактически преступление, совершенное с особым цинизмом. Там были разбросаны копии денежных купюр, которые были заражены штаммом азиатского туберкулеза», - сообщила Яровая.

Корреспондент рассказала, что члены комиссии выяснили, кто именно занимался биолабораториями. Практически сразу было установлено, что фонд Хантера Байдена - сына президента США участвовал в финансировании биолабораторий, а основные функции по организации их работы были на специальном подразделении Пентагона ДТРА.

«Примем, ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств, которые бы опровергли выводы расследования. Разумеется, все это грубо нарушает Конвенцию о запрете биооружия, но оценку деятельности биолаборатий дадут в Следственном комитете РФ и Прокуратуре. Также будет опубликован доклад», - пояснила Дария Сенникова.

Она добавила, что сегодня Госдумой будет рассмотрен законопроект о совершенствовании воинского учета. Так, организация воинского учета будет цифровизирована - создадут единый электронный реестр с данными граждан, повестки будут приходить в электронном и бумажном видах.

Вместе с тем сегодня в нижней палате парламента рассмотрят законопроект о запрете на продажу вейпов. Конкретно речь идет о запрете на розничную торговлю на ярмарках и выставках, а также дистанционно и через автоматы. Законной будет только продажа в розничных магазинах.