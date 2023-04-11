На Украине погиб в ДТП возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат

Накануне смертельного ДТП политик участвовал в захвате одного из храмов канонической УПЦ.

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Бывший депутат Верховной рады Украины, известный юрист, один из разработчиков Конституции Украины Владимир Стретович погиб в ДТП в 6 апреля. О трагедии сообщило РИА Новости со ссылкой на коллег погибшего по парламенту.

Авария произошла на 1460-м км дороги Киев-Чоп, около села Каменка Житомирского района. По данным полиции, 64-летний Стретович был пассажиром Toyota RAV, в которую врезался встречный MAN TGX. В реанимацию Житомирской областной больницы доставили двух 66-летних пассажирок кроссовера.

По информации украинской журналистки Мирослава Бердник, ее слова приводит РИА Новости, накануне ДТП Стретович возглавил захват храма канонической УПЦ.