И солнца не видно: после выброса вулкана Шивелуч на Камчатке лепят пепловиков

Несмотря на произошедшее мощнейшее извержение Шивелуча, вулканологи отмечают, что подобное по силе природное явление может случиться не раньше чем через несколько десятков лет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Камчатке утро стало продолжением ночи - темно и тихо. Все дело в непрерывно сыплющемся с неба пепле. Это результат извержения вулкана Шивелуч.

Обычный зимний ночной пейзаж разбавлен не снего-, а пеплопадом. Рассвет жители ближайших к вулкану Шивелуч поселков увидели лишь мельком. Звук мощнейшего взрыва - и небо практически моментально снова потемнело как ночью - на высоту в 20 километров было выброшено огромное облако пепла, полностью закрыв солнце.

Одна из жительниц поселка Ключи сообщает, что на часах 08.40 утра по местному времени и «должно светить солнце, но его нет».

Еще не сошедший во многих районах Камчатки снег теперь покрыт многосантиметровым слоем пепла. Им же укутаны дома и машины в ближайших к вулкану населенных пунктах. Размер облака-шлейфа оценивается от 250 до 400 километров, и оно смещается на юг в сторону Петропавловска-Камчатского.

«У него нет лавовых потоков. Вот когда вы видите лавовый поток - текущий, красный, красивый, - это не Шивелуч. Шивелуч - это взрывы, белые породы, это достаточно опасный тип извержений. У него с купола съезжает такое линзообразное тело, открывается подводящая система, и дальше она начинает с ней касаться. Волна дробления уходит вниз, и вверх поднимается мощнейшая туча», - рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Только спустя несколько часов сквозь облака вулканических выбросов стало выглядывать солнце, но сам пеплопад не прекратился.

«Сейчас мы наблюдаем последствия извержения вулкана Шивелуч. В Ключах выпало очень много пепла. Пепел видно кругом, все лежит, сантиметров где-то пять-шесть», - показал на видео научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН Юрий Демянчук.

Данный мощнейший выброс пепла по масштабу сравним с сильнейшими снежными циклонами. Толщина его слоя в некоторых районах составляет сейчас уже почти 10 сантиметров. Но и вулканологи, и местные жители даже в такой ситуации не теряют чувства юмора.

«Знакомьтесь - Пеплов Пепловик Иванович. 11 апреля 23-й год», - шутят местные жители.