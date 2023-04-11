МО РФ: группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации ВСУ в районах Ольшаны, Ивановки и Стельмаховки

Группировка вскрыла и уничтожила украинскую ДРГ из состава 14-й отдельной механизированной бригады.

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Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об успехах данной группировки войск.

«В течение дня военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады», - сообщил представитель МО РФ.

Также артиллерия и группировки сорвали четыре попытки проведения ротации подразделения украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Ольшана, Ивановка и Стельмаховка, рассказал Зыбинский.

«Расчет ЗРК "Бук" под командованием старшего лейтенанта Никиты Крысенко уничтожил БПЛА "Фурия" в районе н. п. Ильинка», - отметил представитель Минобороны России.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет гаубицы Д-20 под командованием сержанта Сергея Загустина уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Охримовка.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» сообщил об уничтожении четырех диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на Купянском направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.