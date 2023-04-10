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«Солнцепеки» и российская авиация уничтожили склады боеприпасов и живую силу националистов

09:18 10.04.2023
Отмечено, что на Червонодибровском участке были уничтожены БПЛА противника и перемещение его живой силы и военной техники.
«Солнцепеки» и российская авиация уничтожили склады боеприпасов и живую силу националистов
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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На Краснолиманском направлении неуправляемыми ракетами штурмовая авиация атаковала позиции украинских националистов. Также сообщается о нанесении оперативно-тактической авиацией ударов фугасными авиабомбами по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации националистов.

Вместе с тем применялась и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Термобарические снаряды нанесли поражение личному составу и технике противника. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», - рассказал представитель группировки «Центр».

Савчук добавил, что расчеты ПВО выявили и уничтожили беспилотники украинских боевиков. Группировка на Червонодибровском участке засекла перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также выявлен 15-ый полк Нацгвардии Украины.

«Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике», - проинформировал Александр Савчук.

Немногим ранее в МО РФ рассказали об уничтожении четырех ДРГ националистов на Купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский проинформировал, что военнослужащие вскрыли и уничтожили четыре вражеских ДРГ, а в районе населенного пункта Песчаное была сорвана попытка переброски резервов и ротации подразделений ВСУ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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