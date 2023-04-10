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Лесные пожары в Бурятии распространились на площади более чем 4000 га

Олег Лавров
Дарина Криц
08:38 10.04.2023
Власти одного из пострадавших районов - Тарбагатайского - заявили, что теперь будет точно проложена минерализованная полоса, а погорельцам выделят пиломатериалы для ремонта и дрова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пожар в бурятском селе Солонцы уничтожил все запасы дров на зиму местной жительницы Ольги Медведевой. Женщина также лишилась сараев, бани и большей части участка.

«Огонь выше человеческого роста, два человеческих роста. Секунда делов: огонь перекидывается с ветки кустов на заборы и очень все быстро произошло», - рассказала она.

Из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся с травы на деревья, а следом на жилые строения. Дом Ольги удалось спасти - соседи помогли.

Причина появления огня - специальный отжиг травы. Перед пожароопасным сезоном вокруг села проводили защитную полосу, которая в случае реального пала травы остановила бы распространение огня на подступах к населенному пункту. Эта профилактическая операция проводилась под присмотром пожарных. 

«В результате сильного ветра какие-то угли оставшиеся, тлеющие очаги от профилактического отжига были перенесены на соседнюю траву. Либо это было повторное возгорание», - пояснил причину случившегося руководитель агентства ГО и ЧС в республике Бурятия Евгений Радикальцев.

По уму специальный отжиг производят в безветренную погоду, а вокруг села должна была быть минерализованная полоса как дополнительное средство защиты. О наведении ее разговоры шли еще с осени прошлого года - якобы сами жители не давали перепахивать покосы и сухую траву не убирали.

«Тут вина есть и жителей. Но может не все, но часть не убрали свои прилегающие территории от сухой травы», - добавил руководитель агентства ГО и ЧС в республике Бурятия Евгений Радикальцев.

В администрации Тарбагатайского района, где произошло чрезвычайное происшествие, заверяют: теперь минерализованная полоса будет точно проложена. Дрова погорельцам найдут, пиломатериалами для ремонта обеспечат.

«Нашим фондом по ликвидации предупреждений ЧС предусмотрена выплата материальной помощи пострадавшим в случае, если пострадало имущество. Выплата небольшая, но тем не менее - 10 тысяч на каждого члена семьи», - объявил глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин.

Более четырех тысяч гектаров уже выгорело в результате лесных пожаров на территории республики. Властями введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и посещение лесов.

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