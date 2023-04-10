В МО РФ рассказали об уничтожении четырех ДРГ противника на Купянском направлении

В частности, в районе Стельмаховки расчет ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА «Фурия», заявили в МО РФ.

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В Министерстве обороны России рассказали об успехах группировки «Запад» на Купянском направлении. Заявление сделал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре ДРГ противника из состава 14 отдельной механизированной бригады и 103 отдельной бригады территориальной обороны», - заявил он.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили, что в районе населенного пункта Песчаное была сорвана попытка переброски резервов противника, а также ротация подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Стельмаховка.

Зыбинский также добавил, что расчет ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА «Фурия» в районе данного населенного пункта.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов