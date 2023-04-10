В стране и мире Восемь вагонов с углем сошли с рельсов под Красноярском Ирина Елагина Инцидент произошел на железнодорожной станции Красноярск-Восточный вечером 9 апреля. © Фото: Oliver Berg, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Несколько вагонов с углем сошли с рельсов на станции Красноярск-Восточный вечером 9 апреля. Подробности происшествия сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. «Произошел сход 8 груженных углем вагонов без их опрокидывания», - отметили в прокуратуре. В надзорном ведомстве пока не располагают информацией о причинах инцидента. И хотя груз при сходе вагонов не пострадал, для возвращения вагонов на пути пришлось вводить изменения в график следования товарных составов. «Допущено ограничение в движении грузовых поездов», - отметили в транспортной прокуратуре. Красноярский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку, расценивая случившееся как возможное нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Экспертное мнение и аналитика