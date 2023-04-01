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Подполковник Лебедев забрался в горящий автомобиль и отвел его, предотвратив детонацию боеприпасов

00:08 01.04.2023
Подполковник Лебедев забрался в горящий автомобиль, рискуя своей жизнью, и отвел его на безопасное от боеприпасов и подразделения расстояние. Сержант Джаппаров руководил устранением неисправности получившей повреждения и потерявшей ход БМП под огнем националистов.
Подполковник Лебедев забрался в горящий автомобиль и отвел его, предотвратив детонацию боеприпасов
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Подполковник Игорь Лебедев, заместитель командира бригады управления по вооружению

Подполковник Игорь Лебедев занимался своевременным обеспечением материально-техническим имуществом российских подразделений, работающих на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Стремясь вытеснить российские войска с занимаемых позиций, украинские националисты ударили ракетой «Точка-У» в кассетном снаряжении по району их дислокации. В результате удара произошло возгорание боеприпасов, находившихся в машине.

Подполковник Лебедев мгновенно оценил обстановку. Он понимал, что существует большая вероятность угрозы взрыва, который мог бы уничтожить большое количество живой силы и техники бригады. Рискуя своей жизнью, подполковник лично забрался в горящий автомобиль. Он отвел его на удаление от подразделения, после чего приступил к тушению возгорания.

Хладнокровие и спокойствие, а также мужество подполковника Игоря Лебедева удалось избежать детонации боеприпасов.

© Минобороны России

Сержант Равшан Джаппаров, командир боевой машины

Во время наступления на одном из тактических направлений экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта Равшана Джаппарова вел бой с оборонявшимися украинскими националистами, умело маневрируя на участке местности. Действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, экипаж Джаппарова прицельным огнем уничтожил две боевые бронированные машины врага и пять человек личного состава.

При ответном огне со стороны врага БМП сержанта Джаппарова получила повреждения и потеряла ход. Однако, несмотря на смертельную опасность и находясь под огнем противника, его экипаж в кратчайший срок смог выявить неисправность. Бойцы сумели отремонтировать технику, а затем продолжили выполнять боевую задачу по поддержке наступающих российских подразделений

Профессиональные и уверенные действия сержанта Равшана Джаппарова, а также умение управлять подчиненными, позволили выполнить поставленную задачу и нанести противнику существенный урон. Все это поспособствовало успешному продвижению наступающих российских подразделений.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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