Подполковник Лебедев забрался в горящий автомобиль и отвел его, предотвратив детонацию боеприпасов

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Сержант Равшан Джаппаров, командир боевой машины
Во время наступления на одном из тактических направлений экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта Равшана Джаппарова вел бой с оборонявшимися украинскими националистами, умело маневрируя на участке местности. Действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, экипаж Джаппарова прицельным огнем уничтожил две боевые бронированные машины врага и пять человек личного состава.
При ответном огне со стороны врага БМП сержанта Джаппарова получила повреждения и потеряла ход. Однако, несмотря на смертельную опасность и находясь под огнем противника, его экипаж в кратчайший срок смог выявить неисправность. Бойцы сумели отремонтировать технику, а затем продолжили выполнять боевую задачу по поддержке наступающих российских подразделений
Профессиональные и уверенные действия сержанта Равшана Джаппарова, а также умение управлять подчиненными, позволили выполнить поставленную задачу и нанести противнику существенный урон. Все это поспособствовало успешному продвижению наступающих российских подразделений.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.