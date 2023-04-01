Подполковник Лебедев забрался в горящий автомобиль и отвел его, предотвратив детонацию боеприпасов

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Подполковник Игорь Лебедев, заместитель командира бригады управления по вооружению

Подполковник Игорь Лебедев занимался своевременным обеспечением материально-техническим имуществом российских подразделений, работающих на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Стремясь вытеснить российские войска с занимаемых позиций, украинские националисты ударили ракетой «Точка-У» в кассетном снаряжении по району их дислокации. В результате удара произошло возгорание боеприпасов, находившихся в машине.

Подполковник Лебедев мгновенно оценил обстановку. Он понимал, что существует большая вероятность угрозы взрыва, который мог бы уничтожить большое количество живой силы и техники бригады. Рискуя своей жизнью, подполковник лично забрался в горящий автомобиль. Он отвел его на удаление от подразделения, после чего приступил к тушению возгорания.

Хладнокровие и спокойствие, а также мужество подполковника Игоря Лебедева удалось избежать детонации боеприпасов.