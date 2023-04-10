Украинские боевики за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Обстрелу со стороны Украины подверглись шесть населенных пунктов ДНР.

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Шесть населенных пунктов ДНР оказались под огнем украинской артиллерии 9 апреля. По данным представительства республики в СЦКК, украинские боевики выпустили по территории ДНР 111 боеприпасов разного калибра.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - подсчитали в СЦКК.

Так, на донецком направлении зафиксировали шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На горловском направлении произошло 12 обстрелов из артиллерии калибра 155 мм. На ясиноватском отмечено два обстрела из артиллерии калибром 155 мм.

От обстрела пострадали Горловка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Еленовка и три района Донецка - Киевский, Куйбышевский, Петровский.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, при обстреле Петровского района были ранены две женщины 1952-го и 1956 г. р.

В СЦКК отметили усиление активности украинских боевиков: 8 апреля они 17 раз обстреливали жилые районы ДНР.