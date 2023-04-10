В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Ирина Елагина
02:39 10.04.2023
Обстрелу со стороны Украины подверглись шесть населенных пунктов ДНР.
Украинские боевики за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
© Фото: Tsitsagi Nikitanews.ru, globallookpress
Читайте нас на:

Шесть населенных пунктов ДНР оказались под огнем украинской артиллерии 9 апреля. По данным представительства республики в СЦКК, украинские боевики выпустили по территории ДНР 111 боеприпасов разного калибра.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - подсчитали в СЦКК.

Так, на донецком направлении зафиксировали шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На горловском направлении произошло 12 обстрелов из артиллерии калибра 155 мм. На ясиноватском отмечено два обстрела из артиллерии калибром 155 мм.

От обстрела пострадали Горловка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Еленовка и три района Донецка - Киевский, Куйбышевский, Петровский.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, при обстреле Петровского района были ранены две женщины 1952-го и 1956 г. р.

В СЦКК отметили усиление активности украинских боевиков: 8 апреля они 17 раз обстреливали жилые районы ДНР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:37 В стране и мире
ПВО РФ отрабатывает вопросы защиты границы в связи с расширением НАТО
21:28 В стране и мире
Видео
Противники УПЦ попытались штурмом взять собор в Каменце-Подольском
18:15 В стране и мире
Путин и Лукашенко обсуждали в кремлевской квартире самые закрытые темы
17:39 В стране и мире
Экс-глава Минфина Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года
16:19 В стране и мире
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков
Популярное
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.