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Картину Шагала «Воскрешение» выставили на торги за 2 миллиона долларов в Москве

Елизавета Потейчук
Екатерина Апеева
22:27 10.04.2023
Всего, на юбилейный 475-й аукцион «Первые имена» выставлено 32 работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Редкую картину художника Марка Шагала «Воскрешение» выставили на онлайн-аукционе в Москве. Это редварительный вариант масштабного полутораметрового полотна, хранящегося в Центре Жоржа Помпиду в Париже. Стартовая стоимость составила почти два миллиона долларов. На торгах картина стала топ-лотом, но не единственным ценным.

На аукционе собраны редчайшие работы известных русских художников, среди которых Иван Айвазовский и Исаак Левитан. Возможно, в таком составе зритель их больше не увидит, ведь большинство картин перейдут в частные руки.

Всего, на юбилейный 475-й аукцион «Первые имена» выставлено 32 работы. Торги такого масштаба не проводились с момента отмены русских аукционов на Sotheby’s и Christie’s. Жемчужина нынешней коллекции лотов - картина «Воскрешение». Два миллиона долларов, то есть более 160 миллионов рублей, и это только стартовая цена. Работа, созданная в 1948 году, - предварительный вариант центральной части триптиха, который выставляется сейчас в центре Жоржа Помпиду.

«В этой работе представлены все характерные для него сюжеты. Да, мы с вами видим и деревню Шагала, и Витебск, в котором он вырос, Христа на первом плане, животных и если здесь, обратите внимание, то это он нарисован сам», - говорит руководитель аукционного дома Егор Молчанов.

В этих образах воплощены воспоминания детства и юности творца. Отличительная особенность Шагала состоит в манере произвольно разбрасывать фигуры по картине. На аукционе представлены и более ранние произведения. Картина «Крымский пейзаж» Адольфа Мильмана написана в 1916 году. Именно Крым помог автору выработать индивидуальный стиль. Туда он ездил ежегодно на протяжение шести лет из-за болезни легких. Декоративность, экспрессивность исполнения и сложное колористическое решение - это эталонное произведение мастера.

«Работы десятых годов практически не попадаются на рынке, и за нашу уже длительную аукционную галерейную деятельность это, по-моему, всего второй раз, когда работа такого уровня появляется на торгах», - добавил Молчанов.

В числе топ-лотов выставлен и пейзаж Исаака Левитана «Лунная соната. Туман». Эта картина была написана им в расцвете творческих сил и таланта. Высочайшего уровня, невероятно сложная, такие украшают коллекцию Третьяковки. Сейчас Левитан соседствует с Суриковым и Репиным, но только до 14 апреля, когда завершится аукцион.

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