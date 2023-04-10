В возрасте 70 лет скончался гитарист ABBA Лассе Велландер

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Британская газета информировала о смерти Лассе Велландера - известного гитариста группы ABBA. Сообщается, что он скончался после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 70 лет.

Daily Mail указала, что шведский музыкант играл во многих ставших популярными хитах некоторых культовых поп-групп на протяжении 70-х и 80-х годов. Сообщается, что он также был вовлечен в запись альбома ABBA Voyage, который был выпущен в 2021 году.

Приводится заявление семьи гитариста - «с неописуемой грустью мы сообщаем, что наш любимый Лассе навечно заснул».

«Лассе недавно заболел, что на деле оказалось разраставшейся онкологией. И рано утром в Страстную пятницу он скончался в окружении своих близких», - написало СМИ.

Также отмечено, что гитарист начал играть еще ребенком. А позже он участвовал в 24 записях поп-группы ABBA и во всех восьми ее альбомах. В 1975, 1977, 1979 и 1980 годах Лассе Велландер гастролировал с ними. Вместе с тем он продолжил работать с другими шведскими артистами, когда легендарная группа ABBA впервые распалась в 1982 году.