МО РФ: на Донецком направлении уничтожены склад боеприпасов и пункт временной дислокации врага

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ракетчики Южной группировки войск нанесли два удара по объектам двух украинских мехбригад и уничтожили склад с боеприпасами на Донецком направлении, а также пункт временной дислокации. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что противник понес потери в личном составе.

В районе населенного пункта Победа наши военные ударами артиллерии разгромили опорный пункт украинских боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы в населенном пункте Острое уничтожены огневая позиция противника и буксируемая 152-мм гаубица Д-20, добавил начальник пресс-центра.

В районе Белогоровки по блиндажу с украинскими боевиками был нанесен удар с использованием противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Блиндаж был уничтожен, уточнил Бигма.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.