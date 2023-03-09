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Сержант Черный рассказал, как спас раненого бойца из горящего БТР

Тимур Шерзад
16:55 09.03.2023
Спасение произошло в ходе летних боев в 2022 году и крепко врезалось в память сержанта Дмитрия Черного.
Сержант Черный рассказал, как спас раненого бойца из горящего БТР
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Сержант Дмитрий Черный рассказал, как вытащил тяжелораненого бойца с позывным Заяц из горящего БТР и спас ему жизнь. 

Дело было на Харьковском направлении, под Изюмом, летом 2022 года. Тогда там кипели напряженные бои.

«В наш БТР попали. Я отдал приказ экипажу выпрыгивать. Когда выпрыгнул, оглядываюсь - нет бойца. Я спрашиваю остальных: "Где Заяц?" А он все еще в бронетранспортере. Вытащили, смотрим, прямо в лоб ему попало. Мы Зайцу промедол вкололи, оттащили. Ребята его быстро в санитарку погрузили - и назад на позиции», - вспомнил Дмитрий в ходе интервью RT.

При этом никто из бойцов не верил, что Заяц выживет - так тяжело он был ранен. Но Черный, который стал командовать взводом после гибели командира Артура Батырова еще в ходе весенних боев, приказал вывезти Зайца в госпиталь в городе Изюм. 

В этом сержанту помог командир 3-го батальона, который выделил под эти цели БТР. Тяжело раненный в голову Заяц пережил множество операций и теперь уже может ходить и разговаривать. Боец победил смерть - старания сержанта оказались не напрасными. 

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