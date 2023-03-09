Гармашу вызвали скорую из-за боли в сердце
Как утверждается, ничего серьезного не произошло - скорую вызвали, чтобы подстраховаться.
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Народный артист РФ Сергей Гармаш почувствовал себя плохо после того, как вернулся со съемок. Об этом «Звезде» рассказал представитель артиста Олег Будрин.
«Ничего страшного. Просто с сердцем приступ. Он со съемок только приехал - разница во времени, усталость», - сказал Будрин.
Он заявил, что актер пожаловался на боли в сердце, в связи с чем ему сразу вызвали скорую.
Как утверждает Будрин, ничего серьезного не произошло, таким образом решили подстраховаться.