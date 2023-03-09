Гармашу вызвали скорую из-за боли в сердце

Как утверждается, ничего серьезного не произошло - скорую вызвали, чтобы подстраховаться.

© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress

Народный артист РФ Сергей Гармаш почувствовал себя плохо после того, как вернулся со съемок. Об этом «Звезде» рассказал представитель артиста Олег Будрин.

«Ничего страшного. Просто с сердцем приступ. Он со съемок только приехал - разница во времени, усталость», - сказал Будрин.

Он заявил, что актер пожаловался на боли в сердце, в связи с чем ему сразу вызвали скорую.

Как утверждает Будрин, ничего серьезного не произошло, таким образом решили подстраховаться.