Армия Армия Армия

Жены военнослужащих рассказали, как изменилась их жизнь с началом СВО

Елена Сивонен
01:10 09.03.2023
Хрупкие и одновременно такие сильные женщины воспитывают детей, хранят семью и тепло домашнего очага, пока их мужья защищают Отечество в зоне СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Светлана воспитывает двоих сыновей. Сейчас она и за маму, и за папу, пока муж Александр несет службу в зоне спецоперации. За прошедший год дома, на севере, старшина танковой роты был всего раз. Обнял детей, жену и передал ей на хранение Георгиевский крест и медаль «За боевые отличия». За то, что в составе подразделения удержал позицию, несмотря на атаки превосходящих сил противника.

Когда из зоны СВО неделями нет ни весточки, именно мальчишки, за которыми сейчас нужен глаз да глаз, не дают мрачным мыслям осесть в женской голове. Светлана ждет и поддерживает своего героя. И, как истинная жена военного, создает дома надежный тыл.

«Что самое главное, за весь этот период? Сколько бы раз я хотела поругаться, покричать, пореветь, закатить истерику, я этого не сделала просто, потому что я знаю, что ему нужно показать, что все хорошо, мы ждем. Да, мы устали, нам тяжело, мы хотим помощи, но мы ждем», - сказала Светлана.

Ее зовут Нина, а для учеников Ниночка Николаевна. Женщина тепло встречает будущих телевизионщиков. В свободное от работы время преподает журналистику, затрагивая на курсе в том числе тему спецоперации. А дома Нина любящая мама и жена, которая также, как и тысячи других женщин, ждет своего бойца, а сын Леша - папу.

Замуж Нина выходила не за военного, но ее Гриша пошел на СВО сам, добровольцем, поставив жену перед фактом, - в такое для страны время быть в стороне он не может.

«Он для меня герой, что он вообще туда пошел, что он сделал этот шаг, добровольно, не потому что тебя кто-то заставляет, а потому что ты так внутренне решил, потому что ты настолько веришь в свои возможности, в свою страну, в своих сослуживцев», - заверила Нина.

На смену тревоге, слезам, ежедневному мониторингу вестей из зоны СВО, не сразу - спустя недели, месяцы, к этим хрупким с виду женщинам приходят внутренняя сила и мудрость. А еще вера - в то, что мужья вернутся живыми; в то, что победа неизбежна, и она будет за нами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:55 В стране и мире
Видео
Рэпер Птаха записал видео перед тем, как попал под обстрел в ДНР
22:59 В стране и мире
Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси
00:33 В стране и мире
Видео
Поиск крайнего: зачем мировые СМИ раздувают «украинскую» версию терактов на «Северных потоках»
21:53 В стране и мире
Боррель заявил, что ЕС к концу марта обучит 11 тысяч украинских боевиков
19:05 В стране и мире
В Белом доме не подтвердили данные о причастности проукраинской группировки к теракту на «Северных потоках»
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.