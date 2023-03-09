Жены военнослужащих рассказали, как изменилась их жизнь с началом СВО

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Светлана воспитывает двоих сыновей. Сейчас она и за маму, и за папу, пока муж Александр несет службу в зоне спецоперации. За прошедший год дома, на севере, старшина танковой роты был всего раз. Обнял детей, жену и передал ей на хранение Георгиевский крест и медаль «За боевые отличия». За то, что в составе подразделения удержал позицию, несмотря на атаки превосходящих сил противника.

Когда из зоны СВО неделями нет ни весточки, именно мальчишки, за которыми сейчас нужен глаз да глаз, не дают мрачным мыслям осесть в женской голове. Светлана ждет и поддерживает своего героя. И, как истинная жена военного, создает дома надежный тыл.

«Что самое главное, за весь этот период? Сколько бы раз я хотела поругаться, покричать, пореветь, закатить истерику, я этого не сделала просто, потому что я знаю, что ему нужно показать, что все хорошо, мы ждем. Да, мы устали, нам тяжело, мы хотим помощи, но мы ждем», - сказала Светлана.

Ее зовут Нина, а для учеников Ниночка Николаевна. Женщина тепло встречает будущих телевизионщиков. В свободное от работы время преподает журналистику, затрагивая на курсе в том числе тему спецоперации. А дома Нина любящая мама и жена, которая также, как и тысячи других женщин, ждет своего бойца, а сын Леша - папу.

Замуж Нина выходила не за военного, но ее Гриша пошел на СВО сам, добровольцем, поставив жену перед фактом, - в такое для страны время быть в стороне он не может.

«Он для меня герой, что он вообще туда пошел, что он сделал этот шаг, добровольно, не потому что тебя кто-то заставляет, а потому что ты так внутренне решил, потому что ты настолько веришь в свои возможности, в свою страну, в своих сослуживцев», - заверила Нина.

На смену тревоге, слезам, ежедневному мониторингу вестей из зоны СВО, не сразу - спустя недели, месяцы, к этим хрупким с виду женщинам приходят внутренняя сила и мудрость. А еще вера - в то, что мужья вернутся живыми; в то, что победа неизбежна, и она будет за нами.