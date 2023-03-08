Армия Панков поздравил коллектив Пансиона воспитанниц МО РФ с 8 марта Кроме того, замминистра обороны вручил сотрудницам пансиона ведомственные награды. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков в Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц МО РФ принял участие в торжественном мероприятии, которые было посвящено Международному женскому дню. Панков поздравил с 8 марта воспитанниц пансиона, руководство и преподавательский состав, а также передал самые теплые пожелания от министра обороны Сергея Шойгу. «Своим ежедневным трудом, любознательностью и блестящими знаниями вы преумножаете успехи пансиона. Пусть сбываются ваши самые сокровенные мечты и каждая из вас найдет себя в хорошем и нужном деле», - сказал Панков. Кроме того, заместитель министра вручил сотрудницам пансиона ведомственные награды, в частности, медали «За заслуги в подготовке кадров и развитии военного образования», «Памяти героев Отечества», «За трудовую доблесть». «Позвольте выразить вам слова искренней благодарности за верность своему делу, внимание, теплоту и заботу, которую вы ежедневно дарите воспитанницам», - добавил Панков. В завершении торжества состоялся праздничный концерт. Воспитанницы пансиона показали вокальные, акробатические и хореографические номера. Накануне Сергей Шойгу на сцене театра Российской Армии поздравил женщин с 8 марта. Он выразил благодарность матерям, которые воспитали защитников Родины, а также сказал теплые слова в адрес жен, которые ждут своих мужей. Также глава оборонного ведомтсва отметил заслуги женщин-военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика