По данным Минобороны России, всего на Купянском направлении удалось уничтожить до шестидесяти украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ пресекли действия десяти украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как утверждается, действия диверсантов были пресечены в населенных пунктах Табаевка, Гряниковка, Ольшана под Харьковом, а также в Артемовке, Новоселовском и Стельмаховке в Луганской Народной Республике.

По данным МО России, в общей сложности за минувшие сутки на Купянском направлении удалось уничтожить до шестидесяти украинских боевиков.

Утром 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса. Ее цели - освободить ЛНР и ДНР, жители которых в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Всего с начала СВО, по информации российского оборонного ведомства, удалось уничтожить 398 самолетов, 217 вертолетов, 3 361 БПЛА, 410 ЗРК, 8222 танка и других боевых бронемашин, 1 055 РСЗО, 4 300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 798 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.