Воробьев: в Подмосковье не осталось округов в красной зоне рейтинга по качеству воды

Губернатор встретился с жителями Фрязино после того, как был проведен ремонт на ВЗУ № 4.

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В Московской области больше нет округов, которые бы находились в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды. Последним муниципалитетом, повысившим показатели до стандарта, стало Фрязино, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области провел встречу с местными жителями после того, как был проведен ремонт на ВЗУ № 4.

«Во Фрязине мы стараемся обеспечивать серьезные перемены. Первое - это вода. Сегодня решили внести ясность, потому что были недоразумения», - приводит слова Воробьева «360».

В общей сложности в округу функционирует шесть водозаборных узлов, однако стандартам из них соответствовали четыре, двум другим была необходима модернизация.

«В рамках президентской программы построили здесь два ВЗУ, среди них ВЗУ № 4 - самый крупный в городе. Важно, чтобы дома человек чувствовал эти перемены, чтобы вода была нормальной», - заявил глава региона.

Как отметил Воробьев, раньше двум миллионам жителей Московской области приходилось смотреть на рыжую воду - это связано с высоким содержанием железа в воде.

«С 2014 года у нас реализуется большая программа — начали строить современные ВЗУ», - обратил внимание он.

Глава региона подчеркнул, что в настоящий момент в области идет не только строительство новейших водозаборных узлов, но и обновление уже изношенных труб.