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«Служить своей стране»: как учитель из Петербурга прививает ученикам любовь к Родине

Павел Кутаренко
11:39 08.03.2023
Для Анны Воронцовой лучшее средство справиться с переживаниями за мужа и выпускников в зоне СВО - это любимая работа. Также она организовывает отправку гумпомощи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Трогательная встреча прошла и в одной из школ Санкт-Петербурга. Там участник спецоперации Михаил Панин, приехав в отпуск, встретился со своей учительницей. Именно она привила ему чувство долга и любовь к Родине. В том числе повлияла на решение участвовать в СВО.

Панин - рядовой мотострелковой бригады, приехал в короткий отпуск из зоны спецоперации. 91-ю школу он закончил пять лет назад, уходил мальчишкой, любящим модно одеваться и внимание девчонок.

«Учился стабильно, вроде двоек не было и то хорошо...Я бы лучше учился, если бы не девчонки. Что они такие красивые», - поделился воспоминаниями он.

Анна Воронцова - замдиректора по воспитательной работе и учитель ОБЖ, ее дочь Наталья была классным руководителем Михаила. Это они научили парня, что такое патриотизм -  готовности защищать свою Родину, когда это потребуется.

«Мы для этого и работаем, мы для этого здесь и находимся - для того, чтобы они понимали, что нужно служить своей стране, чтоб они осознанный выбор сделали, а не бегали от армии», - сказала  Воронцова.

В зоне специальной военной операции сразу несколько учеников Анны Воронцовой. И, конечно, она переживает за каждого, ведь и  ее муж - Роман - сражается на Авдеевском направлении.

В их коротком телефонном разговоре - никаких жалоб на бытовые проблемы. Ее муж отправился в зону специальной военной операции добровольцем, Воронцова не стала отговаривать супруга.

«У нас вопроса такого не стояло...Я могу его только поддержать. Отговаривать? А как я потом буду детям в глаза смотреть? Получается мой муж не пойдет, а мой выпускник пойдет? Мне кажется, это не очень правильно», - заявила педагог.

Главное, чему учит Воронцова в школе, - не быть равнодушными. Уже несколько лет она проводит фестиваль военно-патриотической песни, сотрудничает с благотворительным фондом «Сильнее себя» - организовывает отправку гуманитарной помощи нашим бойцам, в больницы и детские дома Донбасса.

«Мы не можем оказать адресную помощь конкретному нашему ученику, но оказывая им всем помощь - мы помогаем и нашим детям. Нашим детям - они ж все равно, даже если они выросли, они остались нашими детьми», - объяснила Воронцова.

Для нее лучше средство справиться с переживаниями за мужа и своих выпускников - это работа. В школе Анна Воронцова проводит чуть ли не по 12 часов в день. Помимо уроков - обязательное общение с детьми, ведь у некоторых из них там, в зоне боевых действий, находятся отцы и братья, которым так нужна поддержка.

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