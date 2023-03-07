Армия Инспекторы ВАИ и военной полиции ЦВО поздравили жительниц Новосибирска с наступающим 8 марта Автоледи останавливали на улицах, но вместо проверки документов дарили тюльпаны. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сотрудники ВАИ и военной полиции совместно с инспекторами ГИБДД поздравили женщин с наступающим международным праздником 8 марта на дорогах Новосибирска. Проезжающих автомобилисток останавливали, но вместо проверки документов дарили цветы. «Акция традиционная. Хочется пожелать им здоровья, счастья, побольше теплых и солнечный дней. Чтобы рядом с ними были надежные люди. Реакция девушек всегда неожиданная. Приятно получить цветок и пожелания», - рассказал заместитель начальника ВАИ Дмитрий Человечков. Женщины были приятно удивлены и не скрывали своих радостных эмоций. Мероприятие проходило в рамках акции «Женщина за рулем». Материал подготовли: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика