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Инспекторы ВАИ и военной полиции ЦВО поздравили жительниц Новосибирска с наступающим 8 марта

05:19 07.03.2023
Автоледи останавливали на улицах, но вместо проверки документов дарили тюльпаны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сотрудники ВАИ и военной полиции совместно с инспекторами ГИБДД поздравили женщин с наступающим международным праздником 8 марта на дорогах Новосибирска. Проезжающих автомобилисток останавливали, но вместо проверки документов дарили цветы.

«Акция традиционная. Хочется пожелать им здоровья, счастья, побольше теплых и солнечный дней. Чтобы рядом с ними были надежные люди. Реакция девушек всегда неожиданная. Приятно получить цветок и пожелания», - рассказал заместитель начальника ВАИ Дмитрий Человечков.

Женщины были приятно удивлены и не скрывали своих радостных эмоций. Мероприятие проходило в рамках акции «Женщина за рулем».

Материал подготовли: Ян Брацкий, Николай Баранов

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