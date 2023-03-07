Российские исследователи Антарктиды добыли лед возрастом более миллиона лет

Изучая добытый керн, ученые рассчитывают больше узнать о динамике и характере температурных изменений и спрогнозировать климатическое будущее Земли.

© Видео: ТРК «Звезда»/ Арктический и антарктический НИИ © Фото: Арктический и антарктический НИИ

Российские ученые-исследователи Антарктики добыли уникальный лед возрастом до 1 миллиона 200 тысяч лет. Об этом «Звезде» рассказал научный сотрудник лаборатории изменения климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Алексей Туркеев.

«Мы производили бурение ствола 5Г-5 на станции "Восток" в Антарктиде. Ствол был забурен несколько лет назад для получения непрерывного керна древнего льда, возрастом от 400 тысяч лет до 1 миллиона 200 тысяч лет. Этот интервал нам интересен, поскольку все, что было раньше, многократно исследовано, а непрерывный керн мы должны были получить и получили. Мы добились максимальной глубины 3 535 метров и датировка 1 миллион 200 тысяч лет», - заявил Туркеев.

Для ученых керн древнего льда, словно открытая книга, на страницах которой климатическая история планеты за конкретный временной период.

«Атмосферный лед нарастает многие годы и заключает в себе пузырьки воздуха древней атмосферы. Можно понять ее состав и состояние парниковых газов миллион лет назад. Можно заглянуть в прошлое и в будущее», - добавил ученый.

Кроме того, в стенах института произошла церемония подписания контракта между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и АО «Адмиралтейские верфи» по строительству научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Оно войдет в состав флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института и станет флагманом российской полярной науки.

«Новое научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" необходимо для бесперебойной работы Антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещено пять круглогодичных станций и пять сезонных баз. "Иван Фролов" будет "пять в одном": танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно», - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Строить его будут именно на «Адмиралтейских вервях», уточнил министр. С его слов, питерские корабелы обладают всеми необходимыми компетенциями.

«Новый российский научный флагман ждет великое будущее. Он будет оставаться на службе 30 или даже 40 лет - до 70-х годов XXI века, а значит, он станет участником грандиозных событий, связанных с российскими научными проектами и победами в Арктике и Антарктике. Это судно на десятки лет расширяет горизонт возможного планирования научных исследований», - заверил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Производители НЭС «Иван Фролов» заложили в него впечатляющие характеристики. Длинна почти 165 метров, водоизмещение – около 25 тысяч тонн. На борту разместится команда из 240 человек, включая 70 членов экипажа и до 170 ученых. Посадочные площадки позволят принимать до двух вертолетов типов Ка-32 и Ми-8. Планируется, что судно будет построено в 2028 году и прослужит не менее 30 лет.