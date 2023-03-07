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Сестры-близнецы из Академии РХБЗ рассказали, как учатся наравне с юношами

Наталья Панталёва
03:05 07.03.2023
В академии девушки наравне с молодыми людьми постигают азы службы, стреляют из различных видов оружия, роют окопы и проходят физическую подготовку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сестры-близнецы Валерия и Вероника с самого детства стараются не расставаться. Они из династии военных, в выборе профессии не сомневались. Вместе прошли строгий отбор при поступлении в академию РХБЗ в Костроме и уже четыре года поддерживают друг друга в непростой курсантской жизни. 

«Мы пошли на службу, чтобы доказать, что не только мужчины могут, способны и достойны выполнять задачи по защите Отечества», - рассказала курсантка Академии РХБЗ им. С.К.Тимошенко Валерия.

Ослепительная улыбка и уверенное выполнение учебного задания - необходимо спасти раненого, оказать экстренную медпомощь и вытащить с поля боя. О строгом распорядке дня или физподготовке рассказывают с оптимизмом. Их энергии хватает и на то, чтобы участвовать в соревнованиях и патриотических конкурсах. Сестры увлекаются иностранными языками, любят химию и биологию. Два года подряд представляли академию на международных армейских играх.

«В стрельбе у нас, например, есть очень хорошие результаты. Именно в огневой подготовке. И в других дисциплинах, где важна внимательность и сосредоточенность», - поделилась курсантка Академии РХБЗ им. С.К.Тимошенко Вероника.

Причем успешно управляются девушки с любым оружием, будь то автомат, пулемет или противотанковый гранатомет. Одна из частей полигона имитирует городской квартал, для отработки ведения боевых действий в плотной застройке. Кроме того, так курсантам легче представить реальный населенный пункт, который нужно защищать. От выстрелов уши закладывает, но на это времени отвлекаться нет - в условиях реального боя дорога каждая минута.

«Мы прикрываем друг друга на рубежах и переходим на другую огневую позицию. Сначала было сложно, но уже потом мы получили навыки и уже все хорошо, все получается», - призналась курсантка Академии РХБЗ им. С.К.Тимошенко Милена.

Курс обучения у девушек точно такой же, как и у парней - никаких скидок. При этом командиры отмечают, что курсантки зачастую намного более дисциплинированы.

«Уже не первый год у нас девчонки. Они показывают, что даже отрывая окоп для стрельбы лежа выполняют нормотив. Девчонки работают быстрее и качественнее, чем ребята. Она уже цветочками украшает брусья перед собой, а мальчишки еще копают», - отметил старший руководитель стрельбы на войсковом стрельбище Академии РХБЗ им. С.К.Тимошенко Дмитрий.

Поступают в академию РХБЗ те, кто прошел строжайший отбор и конкурс - как в самые престижные гражданские вузы. Из 150-ти абитуриенток со всей страны остаются только 15 лучших. Каждый год курсанты академии участвуют в параде Победы на Красной площади.   

Маргарита и Юлия - ведут огонь по бронетранспортеру, который находится в 250-ти метрах. Попадают точно в цель. Их командиры уверены: девчонки составят достойную конкуренцию военным-мужчинам.

«Мы все можем. И бинтовать и автомат собирать-разбирать, кидать гранаты. Стреляем с РПГ с пулемета, из пистолета тоже», - заявила курсантка Академии РХБЗ им. С.К.Тимошенко Маргарита.

Юлия не только метко стреляет, но и хорошо бегает. В прошлом году она стала призером всемирных курсантских игр по легкой атлетике, которые проходили в Санкт-Петербурге.

«Участвовали очень много стран, около 17 или 20. Россия заняла первое место. Я заняла третье место на 100 метрах и второе место в прыжках в длину», - рассказала курсантка Академии РХБЗ им. С.К.Тимошенко Юлия.

Сегодня на короткое время они отложили автоматы. В их руках - тюльпаны: подарок коллег-юношей в честь восьмого марта.

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