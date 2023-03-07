Горит здание московского главка МВД на Петровке

Как сообщается, пять человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно.

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В Москве произошел пожар в здании столичного главка Министерства внутренних дел по адресу Петровка, 38, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Как утверждается, после того, как здание воспламенилось, пять человек покинули его самостоятельно. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По данным Mash, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, возгорание началось в кабинете на третьем этаже.