«Ъ»: на складах в России скопились излишки бытовой техники

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На российском рынке зафиксировали профицит бытовой техники в связи с повышенным спросом на нее в прошлом году. Об этом со ссылкой на представителей компаний и дистрибьюторов сообщает «Коммерсантъ».

В 2022 году из-за выросшего спроса производители и поставщики товаров увеличили объемы закупок и производства техники, что привело к перенасыщению рынка.

«В прошлом году производители и поставщики электроники начали активно заказывать большие партии техники, которая поступила в России только сейчас», - сказал изданию глава представительства производителя бытовой техники в России Глеб Мишин.

При этом продажи уже сократились на 30%, в текущем году они могут упасть еще на 10-30%, пишет издание.

Газета отмечает, что стимулировать спрос за счет снижения цен участники рынка не планируют. В то же время не ожидается и скачка стоимости, несмотря на падение рубля. Цены сохранятся на текущем уровне, пока дистрибьюторы не продадут весь сток, объяснил один из собеседников издания.