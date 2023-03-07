Лейтенант Дземишкевич спас раненый экипаж БТР и вывел сослуживцев из-под огня националистов

Подразделение российских Вооруженных Сил, в составе которого действовал лейтенант Артур Дземишкевич, вытесняло украинских националистов с занимаемых территорий. На подступах к позициям боевиков противник открыл по российским военнослужащим огонь из артиллерийских и минометных орудий, после чего в бой вступила вражеская пехота.
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