Лейтенант Дземишкевич спас раненый экипаж БТР и вывел сослуживцев из-под огня националистов

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В ходе боя в БТР лейтенанта попало несколько вражеских снарядов, в результате чего часть экипажа получила осколочные ранения. Самого Артура ранило в висок, однако, несмотря на рану, он вытащил пострадавших военнослужащих из подбитого БТР, укрыл их в безопасном месте и оказал первую помощь.

Продолжая бой, Артур обнаружил в лесополосе корректировщика огня националистов. Мгновенно оценив ситуацию, лейтенант передал координаты позиций корректировщика, после чего по ней был нанесен артиллерийский удар. На протяжении еще полутора часов лейтенант Дземишкевич вместе с подчиненными отражал атаку боевиков до прибытия подкрепления. После того, как оно прибыло, националисты, не в силах сдержать наступление наших войск, понеся потери, покинули занимаемые позиции и отступили.

Вадим Газин - младший сержант

Младший сержант Вадим Газин в составе группы российских военнослужащих выполнял задачи по разминированию местности, поиску и уничтожению взрывоопасных предметов вблизи одного из населенных пунктов. Продвигаясь по маршруту, Вадим обнаружил на участке дороги замаскированные фугасы.