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Лейтенант Дземишкевич спас раненый экипаж БТР и вывел сослуживцев из-под огня националистов

00:00 07.03.2023
В ходе боя лейтенант Артур Дземишкевич получил ранения, но сумел спасти пострадавших сослуживцев и помочь уничтожить вражеского корректировщика огня.
Лейтенант Дземишкевич спас раненый экипаж БТР и вывел сослуживцев из-под огня националистов
© Фото: Минобороны России
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Артур Дземишкевич - лейтенант

Подразделение российских Вооруженных Сил, в составе которого действовал лейтенант Артур Дземишкевич, вытесняло украинских националистов с занимаемых территорий. На подступах к позициям боевиков противник открыл по российским военнослужащим огонь из артиллерийских и минометных орудий, после чего в бой вступила вражеская пехота.

© Минобороны России

В ходе боя в БТР лейтенанта попало несколько вражеских снарядов, в результате чего часть экипажа получила осколочные ранения. Самого Артура ранило в висок, однако, несмотря на рану, он вытащил пострадавших военнослужащих из подбитого БТР, укрыл их в безопасном месте и оказал первую помощь.

Продолжая бой, Артур обнаружил в лесополосе корректировщика огня националистов. Мгновенно оценив ситуацию, лейтенант передал координаты позиций корректировщика, после чего по ней был нанесен артиллерийский удар. На протяжении еще полутора часов лейтенант Дземишкевич вместе с подчиненными отражал атаку боевиков до прибытия подкрепления. После того, как оно прибыло, националисты, не в силах сдержать наступление наших войск, понеся потери, покинули занимаемые позиции и отступили.

Вадим Газин - младший сержант

Младший сержант Вадим Газин в составе группы российских военнослужащих выполнял задачи по разминированию местности, поиску и уничтожению взрывоопасных предметов вблизи одного из населенных пунктов. Продвигаясь по маршруту, Вадим обнаружил на участке дороги замаскированные фугасы.

© Минобороны России

Группа приступила в разминированию дороги. Противник предпринял попытку атаковать российских военных инженеров. Несмотря на продолжающийся обстрел, группа обезвредила все установленные на пути фугасы, после чего младший сержант Вадим Газин, умело маневрируя на труднопроходимом участке местности, вывез на грузовом автомобиле инженерную группу в безопасный район. Мужество и самоотверженность младшего сержанта позволили выполнить группе поставленные задачи без потерь.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов.

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