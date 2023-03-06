Испания потребовала от США забрать загрязненную плутонием почву из Паломареса

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Министерство иностранных дел Испании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой убрать из города Паломарес на юго-востоке Испании землю, загрязненную плутонием после того, как в результате столкновения двух американских военных самолетов более 50 лет назад на побережье упали атомные бомбы.

Авария произошла 17 января 1966 года, когда американский стратегический бомбардировщик с термоядерным вооружением столкнулся в полете с самолетом-заправщиком KC-135, в результате чего погибли семь человек. Бомбардировщик нес четыре термоядерные бомбы, две из которых распались при столкновении. Площадь загрязненной токсичным плутонием территории составила 200 гектаров.

После аварии Соединенные Штаты начали операцию по обеззараживанию местности «Сломанная стрела», в которой приняли участие сотни американских военнослужащих. Тонны зараженной почвы были собраны в Паломаресе и вывезены в США. Но Испания под руководством Франсиско Франко добровольно отказалась от такой помощи. Власти настаивали на том, что с землей все в порядке. Однако, по данным El País, в Паломаресе по-прежнему много радиоактивных отходов, захороненных в канавах, а в 2007 году там был зафиксирован предельно высокий уровень радиации.

В 2015 году Вашингтон и Мадрид договорились, что США вывезут около 50 000 кубометров грунта из Паломареса и перевезут его в Неваду. Но с тех пор работы были приостановлены, а загрязненный грунт остался в том же районе. Несколько месяцев назад МИД Испании направило официальный запрос государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой приступить к изъятию земли. Блинкен, в свою очередь, передал обращение Министерству энергетики США.

По данным испанской газеты, официального ответа пока не последовало, но первоначальная реакция Вашингтона была положительной. Испанское правительство надеется, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, поскольку отношения между двумя странами сейчас лучше, чем когда-либо за последние годы.

Испанская деревенька Паломарес не единственный случай нарушения правил безопасности со стороны Вашингтона. Ранее британский журналист Джон Митчелл провел расследование в ходе которого заявил, что американская армия в течение многих лет загрязняла экосистему острова Гуам токсичными веществами, включая плутоний-239. Однако в правительстве Вашингтона продолжают утверждать, что «не сделали ничего плохого».