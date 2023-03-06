В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
В Свердловской области в городе Каменск-Уральский мужчина с переломами дополз на четвереньках до кабинета врача в травмпункте. Соответствующие кадры появились в областных пабликах.
Как утверждается, травмированному жителю региона пришлось таким образом добираться до медиков, так как в учреждении ему не выдали коляску, а у его супруги не было сил тащить на себе мужчину.
В областном Министерстве здравоохранения заявили, что пациенту на видео коляска была предоставлена, как только об этом попросили его родственники.
«Ему оказана вся первичная медицинская помощь...От транспортировки на скорой помощи пациент отказался и направился в стационар на личном автомобиле. До машины его транспортировали на коляске», - говорится в сообщении ведомства.
В медицинском учреждении заявили, что когда к сотрудникам пункта обратились за коляской, пациент уже был в приемном покое, его сопровождали четыре родственника.
Региональные Следственные органы СК организовали проведение процессуальной проверки. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту произошедшего.