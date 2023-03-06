Euroaktiv: Болгария «тайно» поставила Украине оружия на сумму более $1 млрд

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Болгария за последние два года поставила на Украину оружия на сумму более миллиарда долларов через третьи страны. Такие данные в своем расследовании приводит издание Euroaktiv.

Как рассказал бывший депутат Народного собрания Болгарии Велизар Шаламанов, существует практика реализации сделок через зарубежные программы, а потому болгарские компании не продают оружие напрямую клиентам. Он добавил, что финансируются поставки преимущественно Польшей, Великобританией и США.

В расследовании отмечается, что у болгарской промышленности зафиксированы «рекордные продажи за границу». В частности, оружейные заводы в Сопоте, Карлове и Казанлыке отчитались о росте продаж на 100%, пишет RT.

Оружие в основном уходит в Польшу и Румынию. Оттуда его уже переправляют на Украину, предполагают авторы расследования.

Ранее президент России Владимир Путин назвал поставляющие Украине оружие страны соучастниками преступлений киевского режима.