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Кремль: на совещании Совбеза в пятницу детально обсуждался теракт в Брянской области

Тимур Шерзад
12:37 06.03.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для недопущения повторения подобных терактов будут приниматься меры.
Кремль: на совещании Совбеза в пятницу детально обсуждался теракт в Брянской области
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совбеза в пятницу детально обсудили террористический акт Украины в Брянской области. 

«Состоялось обсуждение, речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детальная ситуация, связанная с терактом в Брянске», - сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Кроме этого, Дмитрий Песков заявил, что в будущем Россия предпримет меры по недопущению впредь подобных происшествий.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что готовивший покушение на Малофеева организовал теракт в Брянской области.

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