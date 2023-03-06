В стране и мире Кремль: на совещании Совбеза в пятницу детально обсуждался теракт в Брянской области Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для недопущения повторения подобных терактов будут приниматься меры. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Совбеза в пятницу детально обсудили террористический акт Украины в Брянской области. «Состоялось обсуждение, речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детальная ситуация, связанная с терактом в Брянске», - сказал Песков в ходе общения с журналистами. Кроме этого, Дмитрий Песков заявил, что в будущем Россия предпримет меры по недопущению впредь подобных происшествий. Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что готовивший покушение на Малофеева организовал теракт в Брянской области. Экспертное мнение и аналитика