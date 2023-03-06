В стране и мире МВД России опровергло сообщения о создании штурмовых батальонов Анна Назайкина Также ведомство показало фейковый документ, получивший распространение в Сети несколько дней назад. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: В Министерстве внутренних дел России опровергли данные о создании добровольческих штурмовых батальонов в структуре МВД. «МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов», - говорится в сообщении. В Telegram-канале ведомства, кроме того, был размещен фейковый документ, перекрытый красной плашкой «МВД России опровергает». В минувшую субботу, 4 марта, появились сообщения о том, что в структуре министерства якобы появятся штурмовые батальоны. В Сети начали публиковать изображения документа, который «подписал» глава МВД Владимир Колокольцев. Экспертное мнение и аналитика