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Гвардии старший прапорщик Волощук под огнем националистов доставил боеприпасы на позиции ВС РФ

00:27 06.03.2023
Виталий Волощук сумел выбрать безопасный маршрут и скрытно доставить боеприпасы в подразделение, несмотря на плотный минометный огонь противника.
Гвардии старший прапорщик Волощук под огнем националистов доставил боеприпасы на позиции ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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Виталий Волощук - Гвардии старший прапорщик, командир взвода обеспечения

Командир взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона гвардии старший прапорщик Виталий Волощук выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов на позиции российской группировки войск.

© Минобороны России

Противник в попытке сорвать снабжение наших подразделений открыл огонь из артиллерии и минометов по автомобильной колонне, в составе которой следовал Виталий Волощук. Действуя мужественно и профессионально, Виталий вывел автомобиль с боеприпасами в безопасный район, выбрал оптимальный маршрут движения, скрытно доставил груз на позиции реактивного дивизиона, который вел бой с националистами.

Благодаря профессиональным навыкам, смелости и решительности гвардии старшего прапорщика Волощука, артиллеристы своевременно выполнил задачу по огневой поддержке наступающих российских войск, уничтожили буксируемую гаубицу Д-30 украинских националистов.

Владимир Березин - Старший сержант, командир боевой машины

В ходе обороны стратегически важного населенного пункта экипаж боевой машины десанта под командованием старшего сержанта Владимира Березина удерживал позиций российских подразделений на въезде в город. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт и атаковали российских десантников превосходящими силами.

© Минобороны России

Находясь на передовой позиции, Владимир Березин своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Профессионализм и грамотный выбор позиции позволили старшему сержанту Березину и его экипажу уничтожить бронеавтомобиль националистов, пулеметный расчет, а также отделение украинских боевиков.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям старшего сержанта противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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