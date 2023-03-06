Гвардии старший прапорщик Волощук под огнем националистов доставил боеприпасы на позиции ВС РФ

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Противник в попытке сорвать снабжение наших подразделений открыл огонь из артиллерии и минометов по автомобильной колонне, в составе которой следовал Виталий Волощук. Действуя мужественно и профессионально, Виталий вывел автомобиль с боеприпасами в безопасный район, выбрал оптимальный маршрут движения, скрытно доставил груз на позиции реактивного дивизиона, который вел бой с националистами.

Благодаря профессиональным навыкам, смелости и решительности гвардии старшего прапорщика Волощука, артиллеристы своевременно выполнил задачу по огневой поддержке наступающих российских войск, уничтожили буксируемую гаубицу Д-30 украинских националистов.

Владимир Березин - Старший сержант, командир боевой машины

В ходе обороны стратегически важного населенного пункта экипаж боевой машины десанта под командованием старшего сержанта Владимира Березина удерживал позиций российских подразделений на въезде в город. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью отбить населенный пункт и атаковали российских десантников превосходящими силами.