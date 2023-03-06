Гвардии старший прапорщик Волощук под огнем националистов доставил боеприпасы на позиции ВС РФ
Виталий Волощук сумел выбрать безопасный маршрут и скрытно доставить боеприпасы в подразделение, несмотря на плотный минометный огонь противника.
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Виталий Волощук - Гвардии старший прапорщик, командир взвода обеспечения
Командир взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона гвардии старший прапорщик Виталий Волощук выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов на позиции российской группировки войск.