Стендап-комик сравнила главу Еврокомиссии с «глобалистской ведьмой» за ее отношение к России и украинскому кризису.

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Британский политический обозреватель и юморист Эби Робертс с едкой иронией прокомментировала реакцию председателя Еврокомиссии Фон дер Ляйен «горжусь» на создание международного центра судебного преследования по ситуации на Украине.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — ответила стендап-комик главе Еврокомиссии в Twitter.

Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен занимает жесткую русофобскую позицию, считает себя борцом с «русской агрессией» и лоббирует усиление антироссийских санкций. Среди ее инициатив - создание международного специального трибунала по Украине.

Британский юморист и журналист Робертс сотрудничает с телеканалом GBNews как политический эксперт, отличается образным мышлением и острым словом. Эби известна в России: в 2016 года она выступала в нашей стране, причем говорила с публикой по-русски.