Второй фронт: зачем Украина готовит провокацию в Приднестровье

Целей у атаки может быть несколько - Молдавия давно хочет решить вопрос непризнанных территорий. Следующий интересант - Румыния, которая не прочь присоединить к себе и Молдавию и часть Украины - населенные румынами районы Черновицкой и юга Одесской областей страны.

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Обстановка вокруг Приднестровья вновь становится предельно напряженной. Еще на прошлой неделе Минобороны России распространило информацию о готовящейся провокации - Украина планирует развязать конфликт в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. Сейчас информация об украинской провокации получила новое подкрепление. В Одесской области были замечены колонны БМП, экипажи которых проходят подготовку к боевым действиям. А в Николаевской области была уничтожена база британских инструкторов, которые готовили националистов к наступлению на Приднестровье.

«Прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море, в районе Одессы и на базе в Севастополе», - рассказал один из подпольщиков.

На этом фоне руководство Приднестровской Молдавской Республики объявило военные сборы. По сообщению Министерства обороны Приднестровья, в них смогут принять все желающие мужчины в возрасте до 55 лет, годные к военной службе. И сложившаяся на границе ситуация не оставляет сомнений в том, что этот призыв не останется без ответа.

Опасность концентрации войск с украинской стороны трудно переоценить. Всего в двух километрах от границы, в селе Колбасное, находится крупнейший склад боеприпасов в Европе. Основную часть снарядов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других стран социалистического лагеря. Провокация или откровенное нападение на склады, охраняемые российскими миротворцами будет гарантированно расценено, как вооруженная агрессия против Российской Федерации.

По разным оценкам, боеприпасов, хранящихся на площади в несколько десятков гектар, хватило бы киевскому режиму почти на год ведения активных боевых действий. Обстановка и постоянные сообщения о возможных провокациях заставили усилить контроль не только со стороны ограниченного контингента российских миротворцев. Сами местные жители, понимая всю важность и опасность ситуации, признаются - бдительность сейчас во главе угла.

«Граница контролируется. У нас есть ополчение в селе. И все люди, которые работают, фермеры на полях, в случае чего сразу же сообщают нам и мы передаем дальше», - рассказал глава администрации села Колбасна Леонид Кураков .

Что же касается мирового сообщества - несмотря на все предупреждения сперва российского Министерства обороны, а потом и МИДа - Запад на эскалацию напряженности фактически дает одобрение.

«Я не собираюсь вдаваться в дискуссию о том, где Украина может или не может выстроить силы, очевидно, что прямо сейчас вдоль линии фронта они остаются очень активными с точки зрения защиты от российских войск», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Официальные лица соседней с Приднестровьем Молдавии пытаются успокоить граждан. Правда получается это не очень хорошо. Ведь тезисы те же, что и у западных хозяев: Украина стягивает войска - значит так надо.

«Стягивание Украиной войск к границе с Приднестровьем вовсе не означает готовящееся нападение. У Украины есть право размещать свои войска там, где она хочет, если над ней нависла какая-то угроза», - заявил вице-премьер-министр по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.

Риторика о нависшей российской угрозе прием уже известный. Под таким же предлогом в 2008 году режим Саакашвили попытался силовым путем вернуть себе контроль над Южной Осетией и Абхазией. При том же поощрении со стороны Запада. И по этой же схеме Молдавия может попытаться вернуть себе контроль над Приднестровьем, которое считает своей территорией.

Более того, Майя Санду, гражданка Румынии, которая чуть ли не открыто выступает за вхождение Молдавии в состав этой страны-члена НАТО, может полностью полагаться на помощь Североатлантического альянса в этом вопросе. Об этом говорит и то, что по сообщениям очевидцев, Румыния стягивает силы ПВО к границам Молдавии. А одновременно с этим в Кишиневе в первом чтении был принят законопроект о переименовании государственного языка в «румынский». Оппозиционные администрации Санду депутаты пытались блокировать трибуну с плакатами «Молдавия- значит молдавский».

То, что Молдавия может стать новым очагом напряженности, стало понятно в середине февраля. Тогда Джо Байден во время выступления в Варшаве лично и эксклюзивно обратился к Майе Санду, пообещав ей всестороннюю поддержку.

«За свои права стоит народ Молдовы, они проявляют решительность, чтобы жить в свободе и отстаивать независимость. Президент Санду, мне очень приятно, я горжусь с тем, что я поддерживаю вас и народ Молдовы», - заявил Байден.

И в тот же день, как по сигналу, премьер министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести с территории Приднестровья российских миротворцев.

«Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы», - заявил Речан.

И без того недовольные политикой, проводимой администрацией Санду, люди вышли на улицы. Крупные города и саму столицу, Кишинев, захлестнули митинги и акции протеста. В самом Приднестровье память о подобных событиях особенно остра. Тридцать лет назад регион стал горячей точкой столкновения интересов России, принявшей наследие Советского Союза и Запада.

«Мы находимся географически в такой неудобной ситуации, когда, с одной стороны Молдова, а с другой стороны Украина. Нам нужен мир. Мы мирная страна, мы мирный народ, у нас многонациональное государство. Но что касается нападок со стороны или Молдовы, или других недружественных нам визави, мы, конечно, допускать не будем», - заявил сопредседатель Общеприднестровского народного форума Юрий Чебан.

Три десятилетия назад Приднестровье захлестнул страшный конфликт. Тогда кровопролитие удалось остановить только усилиями российских миротворцев. Второго марта, в день памяти, здесь возлагают цветы к могилам жертв тех страшных событий. А по другую сторону Днестра, в Кишиневе, отдают честь тем, кто пришел с оружием в руках в приднестровские Бендеры и Дубоссары.