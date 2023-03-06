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В Пятигорске организуют образовательные программы для педагогов и наставников со всей России

Юлия Шатилова
Игнат Далакян
00:02 06.03.2023
В образовательном центре «Машук» будут развивать, в том числе, программы наставничества с привлечением Героев России и участников специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Знания на высоте и в окружении вершин. Образовательный Центр находится прямо у подножия горы Машук на высоте 500 метров над уровнем моря. Главный девиз центра знаний в Пятигорске - мы учим тех, кто учит. Для педагогов и наставников со всей России только в этом году здесь в будет организовано 70 образовательных смен, в них примут участие больше 12 тысяч человек.

Руководитель центра знаний «Машук» Антон Сериков - ведет нас по современным классам, актовым залам, аудиториям и рассказывает - идея построить полноценный учебный кластер в Ставропольском крае, в местах, воспетых Лермонтовым родилась в 2018 году. После того, как молодежный форум, который проходил у подножия горы Машук посетил Владимир Путин. Так в Пятигорске появилось что-то вроде современного пионерлагеря только для учителей, директоров школ, педагогов и ректоров вузов. Здесь они могут повышать квалификацию и обмениваться опытом.

«Этот центр нужен для того, чтобы для того, чтобы самые передовые методики собрать, аккумулировать, проанализировать и распространять на тех, кому они нужны», - рассказал Антон Сериков.

Помимо учебных корпусов, в научно-образовательном центре «Машук» есть все для комфортного проживания учащихся - гостиница, столовая, спортивные площадки. И как в настоящей школе каждая образовательная программа начинается с первого звонка.

В центре «Машук» не только хранят старые, но и выстраивают свои педагогические традиции. Каждый из приехавших сюда учителей оставляет фото своего наставника.

А самую первую смену в центре «Машук» в сентябре этого года открыли педагоги Донбасса. Те, кто еще вчера работал в условиях, где русский язык заставляли забыть, а историю - переписать. Учитель истории из Донецка Оксана Свистельник уверена - такие курсы повышения квалификации для педагогов из новых регионов России особенно важны.

«У нас сейчас идет такая массовая интеграция в образовательную систему Российской Федерации. Нам эти занятия просто жизненно необходимы, потому что, как говорится, мы с теоретическим материалом можем ознакомиться самостоятельно, но нужна живая практика и нужны живые советы, потому что все таки не хватает понимания, в том ли направлении мы действуем правильно», - рассказала учитель истории школы №48 Донецка Оксана Свистельник.

На неделе в центре «Машук» собрались лучшие учителя страны. Владимир Путин, открывая год педагога и наставника, связался с ними по видеосвязи.

Президент России поблагодарил учителей и подчеркнул - их вклад в историческую миссию сложно переоценить.

Историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны. Эти ценности воплощены в трудах наших великих педагогов, которых знает весь мир, – это Макаренко, Сухомлинский и другие, в каждодневном подвиге учителей поколения Великой Отечественной войны, в подвижничестве мастеров производственного обучения, которые вместе со своими воспитанниками поднимали заводы, предприятия в послевоенное время.

По словам президента, обучение и образование - это всегда обращение к будущему. Сегодня как никогда важно возрождать традиции отечественного образования и строить новую систему обучения.

Подробнее об образовательных мероприятиях, которые пройдут в образовательном центре «Машук» в Пятигорске в год педагога и наставника в России смотрите в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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